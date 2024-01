Toyota sospende l'importazione di modelli diesel in Europa: perché?

Toyota ha preso la decisione di interrompere temporaneamente le consegne di alcuni dei suoi modelli diesel. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero emerse delle anomalie durante i test sulle prestazioni del motore (non ancora confermate dalla casa madre).

La situazione riguarderebbe tre motori diesel sviluppati da Toyota Industries Corporation, una filiale di Toyota, utilizzati in dieci diversi modelli a livello globale, tra cui l'Hilux e il Land Cruiser 300. L'azienda, per ora, ha dichiarato che, nonostante le irregolarità riscontrate durante i test di certificazione, i veicoli e i motori prodotti rispettano ancora gli standard richiesti in termini di prestazioni del motore. Pertanto, non è necessario interrompere l'uso dei veicoli o dei motori coinvolti. Toyota ha voluto sottolineare che la sicurezza e l'affidabilità dei veicoli non sono compromesse, e ha presentato le sue scuse ai clienti per l'inconveniente causato.

Toyota si conferma, comunque, primo costruttore di auto del 2023. Un'analisi dettagliata dei numeri rivela che i marchi Toyota e Lexus hanno raggiunto un nuovo record, consegnando complessivamente 10.307.395 veicoli, il che rappresenta un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente. Vi abbiamo parlato anche dei prezzi e listini della nuova Toyota Yaris Cross 2024. Questo successo sottolinea la solidità del settore automobilistico per entrambi i marchi.

Daihatsu ha anch'essa ottenuto risultati significativi in Giappone, con una crescita delle vendite del 3,2% che ha portato a 790.441 unità consegnate. Questo indica una buona performance e una richiesta costante per i veicoli della marca.

Secondo Akyo Toyoda, CEO di Toyota, le auto termiche hanno ancora un grande futuro davanti loro. In particolare, i veicoli elettrici raggiungeranno una quota di mercato del 30%, mentre il resto sarà composto da veicoli dotati di motori ibridi, powertrain a celle a combustibile a idrogeno e motori a combustione interna tradizionali. Il CEO ha dunque sottolineato che i motori a combustione interna rimarranno sicuramente per molti anni.