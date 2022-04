Toyota sorprende tutti: investiti 383 milioni di Dollari su motori a combustione

Mentre è alle prese con il calo della produzione di automobili assieme a Volvo, Toyota ha deciso di stupire tutti e continuare a investire su motori a combustione per gli anni prossimi, preparandosi al contempo alla elettrificazione generale. La casa nipponica, per l’esattezza, ha annunciato l’investimento di 383 milioni di dollari sugli ICE.

Come ripreso da Motor1, Toyota sembra avere intenzione di lasciare ancora un po’ di spazio ai motori a combustione sviluppando nuove unità V4 da dotare ai nuovi veicoli Toyota e Lexus negli Stati Uniti e non solo. L’intero ammontare dell’investimento, infatti, sarà dedicato agli impianti produttivi d’oltreoceano.

Scendendo nel dettaglio della suddivisione delle quote, 222 milioni di dollari andranno allo stabilimento Toyota di Huntsville, in Alabama, e permetterà alla fabbrica di espandersi notevolmente e aggiungere una nuova linea di produzione di motori a quattro cilindri per veicoli ICE-only e ibridi. Al contempo, lo stabilimento di Troy, Missouri, riceverà 109 milioni di dollari per la stessa ragione, come anche il sito di Jackson, nel Tennessee, che otterrà 36 milioni. Infine, la fabbrica di Georgetown, nel Kentucky, riceverà 16 milioni di dollari.

Insomma, sembra proprio che Toyota voglia seguire una strada ben differente da quella di altri grandi produttori: in maniera analoga a Porsche, che ha investito 75 milioni di Dollari sulla benzina sintetica, l’azienda di Aichi vuole ancora scommettere sui motori a combustione puntando con ogni probabilità alla ricerca di una maggiore efficienza, ergo di consumi e inquinamento inferiori. Tutto ciò avverrà, comunque, durante la preparazione della famiglia di veicoli elettrici “bZ” e di nuove vetture ibride di nuova generazione.

Giusto qualche giorno addietro abbiamo discusso, invece, del sistema di guida autonoma Toyota in fase di sviluppo.