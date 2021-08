Toyota sorprende alle Olimpiadi: ecco il minibus elettrico per gli sportivi

Quando nel 2019 Toyota annunciò il suo supporto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 attraverso una gamma di veicoli completamente elettrici tutti noi ci aspettavamo soluzioni piuttosto particolari e assolutamente in linea con lo stile del brand.

Purtroppo la pandemia di coronavirus ha fatto slittare di un anno i giochi e una serie di incomprensioni con l'organizzazione ha portato al ritiron da parte del produttoren della pubblicità legata all'evento. Questo però non si è tradotto nell'abbandono della scena mondiale da parte dei mezzi speciali, e uno di questi ha fatto la sua comparsa durante una partita di baseball.

Dal post Twitter visibile in fondo alla pagina si nota un veicolo elettrico davvero familiare, poiché rappresenta una variante modificata del Accessible People Mover (APM) presentato tempo fa. Toyota lo ha adattato al campo di gioco rimuovendo il tettuccio e installando una seduta davvero particolare a forma di guantone da baseball. La peculiare soluzione serve a trasportare i giocatori da una parte all'altra della struttura, e non è da escludere che oggi in poi alcune squadre di tutto il mondo possano importare l'idea per applicarla seduta stante.

Originariamente l'APM doveva portare gli spettatori da dall'aeroporto allo stadio, oppure da uno stadio all'altro, ma senza il pubblico gran parte della flotta è stata reindirizzata verso diversi lidi, per cui i 100 chilometri di autonomia per singola carica non saranno tanto utili.



Per restare in tema vogliamo citare anche la Toyota LQ elettrica, poiché anche lei ha debuttato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta di un bizzarro e futuristico concept in continua evoluzione, il quale in pochi anni potrebbe arrivare ad offrire la Guida Autonoma di Livello 4. La LQ completamente elettrica testimonia gli sforzi del marchio nel differenziare il proprio portfolio di prodotti poiché, per chi non dovesse saperlo, Toyota ha intenzione di tenere aperta la strada della propulsione a idrogeno: ecco i test sulla Corolla con motore tradizionale.