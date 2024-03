Toyota 'snobba' l'elettrico e investe ancora nell'ibrido: 2,2 mld di dollari in Brasile

Toyota ha deciso di intensificare il suo impegno nei confronti dei veicoli ibridi attraverso un investimento significativo di 11 miliardi di reais brasiliani (equivalenti a 1.83 miliardi di euro) nelle sue operazioni nel medesimo paese per il periodo compreso tra il 2023 e il 2030.

L'investimento di Toyota mira ad espandere la capacità produttiva della casa automobilistica giapponese nella più grande economia dell'America Latina per veicoli che utilizzano la tecnologia del carburante ibrido-flessibile. Di questi fondi, 5 miliardi di reais sono stati destinati fino al 2026 e comprendono la produzione di un nuovo modello compatto, con inizio produzione nel 2025, oltre a un altro modello appositamente sviluppato per il mercato brasiliano.

In aggiunta, è previsto l'avvio dell'assemblaggio di batterie presso lo stabilimento Toyota a Sorocaba, a partire dal 2026, per equipaggiare i veicoli ibridi già prodotti localmente. Evandro Maggio, presidente di Toyota do Brasil, ha sottolineato che l'azienda ha attuato una serie di riforme strutturali per migliorare la competitività, mettendo in evidenza l'importanza di lanciare nuovi prodotti che rispondano alle esigenze e alle richieste del mercato.

La questione delle auto ibride è un chiodo fisso di Toyota: il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha criticato le auto elettriche, sostenendo che la loro ricarica genererebbe comunque molta CO2, mettendo in discussione la loro neutralità carbonica. Egli ha proposto altre alternative per ridurre le emissioni puntando molto, appunto, sull'innovazione nel settore della propulsione ibrida.

Come parte di questo piano, Toyota espanderà la sua struttura produttiva a Sorocaba, attualmente operante a piena capacità, con la costruzione di nuovi impianti in cui verranno trasferite le attività produttive di Indaiatuba, sempre nello stato di San Paolo. Questa transizione avverrà gradualmente, con il completamento previsto entro la fine del 2026.

Anche altri attori dell'industria automobilistica hanno annunciato investimenti in Brasile quest'anno. Ad esempio, General Motors ha dichiarato un investimento di 7 miliardi di reais a gennaio (circa 1.2 miliardi di euro), mentre Volkswagen e Hyundai Motor hanno rispettivamente stanziato 9 miliardi di reais ( 1.6 miliardi di euro) e 5,5 miliardi di reais (poco più di un miliardo di euro).

Questi nuovi investimenti dell'industria automobilistica in Brasile sono parte del supporto offerto dal governo brasiliano alle nuove tecnologie, come evidenziato dal programma "Mover" annunciato a dicembre dal Ministero dei Trasporti, che include incentivi per la decarbonizzazione e promuove maggiori investimenti nell'efficienza energetica.

Uno dei motivi che ha favorito l'investimento in Brasile è la prospettiva di espandere le esportazioni del paese, che attualmente costituiscono il 40% della domanda dell'unità brasiliana di Toyota. In risposta alla crescente concorrenza dei produttori cinesi, Toyota accelera i suoi piani di decarbonizzazione in Brasile, aggiornando i suoi modelli e investendo in tecnologie più sostenibili, pur mantenendo un approccio ibrido per mantenere competitivi i prezzi.

Per quanto Toyota snobbi l'elettrico in termini generali, la casa giapponese lancerà la bZ2X, un SUV elettrico con trazione integrale e autonomia fino a 500 km, entro il 2025, rispondendo alla crescente richiesta di veicoli elettrici. La bZ2X offre un design moderno, dimensioni adattabili e prestazioni affidabili, rappresentando un'opzione attraente nel mercato dei veicoli elettrici.