Toyota smonta una Tesla Model Y pezzo per pezzo: 'È un'opera d'arte'

Toyota torna ad incensare le auto elettriche ed in particolare Tesla. La casa automobilistica giapponese ha smontato pezzo per pezzo una Model Y per poi definirla “una vera e propria opera d'arte”.

A riportare la notizia è stato Automotive News che racconta di come alcuni dirigenti di Toyota, azienda che ha prodotto più auto di tutti nel 2022, abbiano appunto smembrato il crossover del noto marchio americano per cercare di scoprirne i segreti.

"Togliere la pelle dalla Model Y, è stata davvero un'opera d'arte", ha spiegato un dirigente Toyota rimasto volutamente anonimo "È incredibile". Un altro dirigente ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di una nuova piattaforma progettata come un foglio bianco. È una filosofia di produzione completamente diversa".

Toyota ha saputo negli anni introdurre vere e proprie rivoluzioni nel settore automotive, che le hanno permesso di abbattere i costi e dominare il mercato globale, ma sono passati ormai diverse decadi dalla 'rivoluzione', nel frattempo il sistema di produzione è cambiato e l'azienda di Elon Musk è diventata pioniera in tal senso. A dimostrarlo sono gli enormi margini di guadagno di Tesla sulla vendita di un'auto, imbarazzanti se paragonati alla concorrenza.

La "filosofia di produzione completamente diversa" che i dirigenti Toyota stanno scoprendo in queste settimane, rappresenta quindi una vecchia notizia per Tesla. Con il passaggio di consegne da Toyoda a Koji Sato, ex numero uno di Lexus, Toyota sta approcciandosi in maniera molto differente al mondo delle auto elettriche, e bisognerà accelerare nell'immediato futuro visto che al momento gli EV di Toyota rappresentano solo lo 0.2 per cento del totale.

"Per offrire BEV attraenti a più clienti, dobbiamo semplificare la struttura dell'auto e, con una mentalità incentrata sui BEV, dobbiamo cambiare drasticamente il modo in cui facciamo affari, dalla produzione alle vendite e all'assistenza", ha affermato di recente Koji Sato. Toyota sarà quindi sotto la lente di ingrandimento nel corso del 2023 per cercare di capire come colmerà il gap con la concorrenza, e siamo certi che ci riuscirà.