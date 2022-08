Toyota è sicura: solo un quarto delle Supra 2023 verrà venduta con cambio manuale

La Toyota GR Supra 2023 lanciata ufficialmente lo scorso luglio con l’apertura degli ordini, anche per la versione con cambio manuale, secondo l’azienda in realtà continuerà a vendere di più nella versione con cambio automatico. Per il portavoce statunitense, solo un quarto delle vendite di Toyota Supra sarà dotato di trasmissione manuale.

A parlarne ai microfoni di The Drive è stato il portavoce di Toyota North America, Paul Hogard: secondo lui, solamente una Supra su quattro verrà venduta con i tre pedali, sia per la tendenza del pubblico a preferire il cambio automatico, sia per la presunta, scarsa efficacia della soluzione manuale. L’azienda dal 2019 ha ascoltato gli appassionati aggiungendo quest’ultima ma, per Hogard, verrà scelta da un numero estremamente ridotto di acquirenti.

Questa previsione è comunque in linea con l'andamento del mercato, che vede la trasmissione manuale scomparire nel corso dei prossimi anni: Volkswagen ha confermato che le opzioni MT saluteranno la scena entro il 2030 con il graduale passaggio ai veicoli elettrici, mentre Mercedes-Benz ritiene che già dal 2023 il cambio manuale lentamente diventerà parte del passato.

Sarà interessante, a questo punto, capire se il pensiero di Hogard diventerà realtà e se le previsioni della casa automobilistica giapponese sono corrette.

In tutto ciò, a fine giugno abbiamo visto l’aggiornamento del Toyota RAV4 2023 in Europa.