Toyota ancora scettica verso le auto elettriche: 'Ibrido è poco inquinante e meno costoso'

Toyota continua ad essere molto scettica nei confronti delle auto elettriche, più o meno in linea con tutti i principali produttori di auto giapponesi. La storica azienda di autovetture non ha ancora un vero e proprio parco green, convinta che la tecnologia non sia ancora matura.

Fra i principali “oppositori” alle vetture a zero emissioni troviamo l'ex CEO, attuale presidente di Toyota, Akio Toyoda, che di recente ha esclamato: “Un miliardo di persone non ha l'elettricità”, riferendosi al fatto che ora come ora la tecnologia green non sia accessibile in ogni angolo della terra.

Nel contempo l'azienda ha portato avanti in maniera massiccia una strategia basata sull'ibrido che fino ad ora si è rivelata vincente, visto che il mix fra motore termico ed elettrico è ad oggi la motorizzazione preferita in Europa, e non solo.

Difficile dire chi abbia ragione, se chi punta al 100% sul green, o Toyota che invece storce il naso, fatto sta che sono molti “ai piani alti” quelli contrari all'elettrico e Stellantis si è già detto pronta ad un piano B sulle auto elettriche, nel caso in cui Usa e Ue modificassero gli attuali piani di decarbonizzazione.

“Avremmo potuto semplicemente imitare Tesla. Ma questa sarebbe la strada sbagliata per Toyota. Dobbiamo trovare la nostra strada, ed è quella che stiamo prendendo”, ha dichiarato ai tedeschi di Automobilwoche il capo di Toyota Germania, André Schmidt.

“In breve – ha aggiunto - si tratta di attirare quanti più conducenti possibile il più rapidamente possibile con alternative (ibride). Ciò riduce le emissioni di CO2 molto di più che fornire a pochi clienti pochi veicoli puramente elettrici molto costosi".

In ogni caso Schmidt riconosce che "Tesla è in un certo senso un leader del settore" e il suo successo “ha fatto avanzare tutti gli elementi dell'elettrificazione". Toyota ha già stabilito un piano per elettrificare la sua line up, ma per almeno i prossimi 2/3 anni punterà ancora sui veicoli ibridi e termici.