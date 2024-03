Toyota, lo scandalo Daihatsu fa crollare la quota di mercato interna

Toyota è attualmente alle prese con lo scandalo della falsificazione dei dati sulla sicurezza che coinvolge la sua controllata Daihatsu, il quale ha influito negativamente sulle vendite azionarie sia sul mercato interno che globale. Risultati aziendali, in alcuni casi, disastrosi.

Le vendite di auto Toyota in Giappone hanno subito una significativa flessione del 33,3% nel mese di febbraio rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 104.000 unità. In parallelo, la produzione nazionale ha registrato un declino del 12,9%. Va notato che questa contrazione è stata influenzata dalla temporanea sospensione della produzione in alcune fabbriche del paese a causa di intense nevicate che hanno interessato alcune aree del Giappone.

A livello globale, le vendite hanno registrato un calo del 6,9%, attestandosi a 719.630 unità, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando il primo decremento dal 2023. Inoltre, la produzione è diminuita del 2,6%, scendendo a 737.180 unità, rappresentando la prima contrazione degli ultimi 14 mesi.

Nonostante Toyota abbia raggiunto un record di produzione globale di 9,16 milioni di veicoli per l'anno fiscale 2023 con un mese di anticipo, secondo gli analisti è improbabile che riesca a raggiungere i nuovi obiettivi rivisti al rialzo, ovvero un'output di 10,1 milioni di unità prodotte e vendite di 10,4 milioni di unità. Questo fatto è influenzato dallo scandalo riguardante le manomissioni dei test di sicurezza, annunciato all'inizio dell'anno da Daihatsu e coinvolge anche Toyota, in quanto controllante.

Durante il periodo tra fine gennaio e inizio marzo, Toyota Industries è stata costretta a sospendere fino a sei linee di produzione in quattro stabilimenti, mentre Daihatsu ha interrotto l'output in tutti i suoi impianti nazionali a gennaio dopo aver ammesso di aver manipolato i dati per la maggior parte dei suoi modelli soprattutto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Questo ha avuto un impatto significativo sulle vendite complessive della casa madre.

In Cina, la situazione è ancora peggiore, con una diminuzione del 35,7% durante il periodo coincidente con le vacanze del Capodanno cinese a febbraio. Tuttavia, c'è un respiro di sollievo per il resto del mondo, dove soprattutto Nord America e Europa mantengono ancora livelli stabili.

Toyota ha annunciato di voler lanciare veicoli elettrici con batterie allo stato solido a partire dal 2026. Questa innovativa tecnologia promette di rivoluzionare il settore automobilistico, offrendo ricariche più veloci e una maggiore autonomia rispetto alle attuali batterie. Le dichiarazioni di un dirigente aziendale, Vikram Gulati, hanno sottolineato l'impegno di Toyota nel perseguire soluzioni green e anticipare le esigenze del mercato automobilistico del futuro.

