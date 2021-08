Una Toyota salta un prato e piomba su un ristorante come un proiettile: le immagini

Il mondo è ormai pieno di telecamere. Dashcam e camere a circuito chiuso riprendono qualsiasi cosa, talvolta anche incidenti spettacolari e incredibili - come quello che vi mostriamo oggi, finito fortunatamente senza vittime o feriti gravi.

Le telecamere di un ristorante Wendy’s a South Brunswick, in New Jersey, hanno ripreso chiaramente una vettura saltare a tutta velocità un prato e finire violentemente contro le pareti del locale. Un salto degno dei duchi di Hazzard, anche se nel telefilm gli stunt avvenivano in aperta campagna e finivano con le macchina ancora sulle loro quattro ruote.

Calcolando che l’incidente è avvenuto attorno alle 13:00, ora di pranzo dunque, è un miracolo che nessuno sia stato coinvolto in maniera seria, quasi tutti i clienti erano a bordo delle loro auto nella corsia del delivery. Una famiglia invece stava pranzando all’esterno a pochissimi metri dall’angolo dell’impatto, neanche in questo caso però ci sono state conseguenze. Come si apprende dalle immagini rilasciate dal dipartimento di polizia di South Brunswick, i vigili del fuoco locali hanno dovuto lavorare non poco per estrarre il conducente dalle lamiere del veicolo, poi trasportato presso l’ospedale più vicino in condizioni stabili.

All’origine dell’incidente ci sarebbe un malore del conducente di quella che sembra una Toyota Corolla, che nell’impatto ha colpito un’Audi nella corsia del drive-through. In questa vettura c’era un bimbo che è stato trasportato a sua volta in ospedale da un membro della famiglia, ma solo in via precauzionale.