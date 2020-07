Toyota rubata si schianta per caso contro una Buick rubata: la polizia arresta tutti

Una giovane donna, non molti giorni fa, si trovava a bordo della propria Buick Regal rubata e, nonostante si trovasse nella totale illegalità, ciò non le ha impedito di godersi i festeggiamenti del 4 luglio (festa nazionale negli Stati Uniti) godendosi un giro a bordo "propria" macchina.

Il problema è sorto quando di punto in bianco, e in modo totalmente casuale, una Toyota Land Cruiser anch'essa rubata, si è schiantata a tutta velocità contro la Buick Regal rovinando immediatamente il momento. Certo, adesso starete tutti pensando si tratti di una sorta di pesce d'aprile posticipato, ma dobbiamo ribadirlo: è successo davvero.

Stando a quanto riporta la polizia del dipartimento di Newberg-Dundee, in Oregon, la Toyota in questione, sottratta ad un ignaro cittadino dei paraggi, nel momento dell'incidente stava scappando dalle volanti degli agenti del posto, che hanno avuto un irripetibile colpo di fortuna e hanno preso due piccioni con una fava.

Il ventisettenne a bordo della Toyota Land Cruiser è stato arrestato immediatamente sul luogo dello scontro per "uso non autorizzato di un veicolo a motore, tentata evasione dalle forze dell'ordine, guida spericolata, aggressione di terzo grado e altri crimini connessi." Ovviamente non è stato ricompensato per aver catturato l'altra persona, impropriamente alla guida della Buick Regal. Quest'ultima è una venticinquenne residente in zona, già precedentemente accusata di furto di autovettura.

A ogni modo non possiamo riassumere tutta le vicenda meglio di quanto abbia fatto la polizia di Newberg-Dundee, che in una recente conferenza ha dichiarato:"Ecco un modo tutto nuovo di cominciare la settimana."

Per chiudere restando in tema di stranezze automobilistiche, vi consigliamo di dare un'occhiata al cortometraggio appena pubblicato su YouTube dai ragazzi di Koenigsegg. Sì, avete letto benissimo: la casa automobilista al lavoro sull'incredibile Gemera sa sempre come stupire tutti.