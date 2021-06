Toyota riutilizza le Supra distrutte come allenamento per specializzare i suoi tecnici

Oggi più che mai, l’obsolescenza programmata è un tema piuttosto in voga, e sempre più spesso ciò che si rompe, per motivi accidentali o meno, viene subito messo da parte per poi essere rimpiazzato. Toyota invece ha adottato un altro modus operandi, e le Supra incidentate vengono riutilizzate come auto da allenamento.

Questo succede in Gran Bretagna, dove una Toyota Supra seriamente danneggiata ha ottenuto nuova vita sotto forma di caso studio per istruire i tecnici sulle diverse tipologie di materiali adottati nella produzione dell’auto. La Supra infatti viene costruita con tre tipi di alluminio, un acciaio medio, cinque tipologie di acciaio ad alta resistenza e tre tipi di acciaio ad altissima resistenza.

L’auto è stata quindi smontata totalmente fino al telaio, e ogni pezzo è stato colorato di un colore differente, così da evidenziare e catalogare i vari materiali che lo compongono. Paul Collins, il body and paint project manager di Toyota Gran Bretagna, ha dichiarato che l’auto da allenamento è utile per i tecnici, perché in grado di istruirli sul come i materiali influenzino le performance della vettura e le sue capacità in termini di sicurezza.

Inoltre ha aggiunto: “Vogliamo che i tecnici capiscano le differenze dei materiali, dove viene scaricata l’energia, e in quali zone si possano sezionare, o meno, i pannelli del veicolo”. È la prima volta che Toyota prova qualcosa del genere, ma le auto diventano sempre più complesse, quindi è importante che anche i tecnici siano formati e istruiti su tutti i segreti che si celano alla base dell’auto.

La Toyota Supra è un'auto diventata iconica con la generazione precedente - grazie all'auto di Fast And Furious, che verrà messa all'asta tra pochi giorni - e la preferiamo comunque tutta d'un pezzo piuttosto che incidentata o danneggiata, per questo concentriamoci sulle versioni nuove fiammanti, e in particolare vi consigliamo la Toyota GR A91-CF Edition, un edizione limitata in soli 600 esemplari.