Toyota ritardataria sull'elettrico, ma arriveranno batterie da oltre 1.000 km di autonomia

L’ex dirigenza di Toyota ha rallentato notevolmente il passaggio alla mobilità elettrica per via di diversi dubbi sul tema, ma adesso il costruttore nipponico si sta rimettendo in careggiata e ha un piano ambizioso per provare a ricucire il gap che si è creato inevitabilmente con i costruttori rivali.

All’interno del piano di Toyota ci sono in particolare due nuove tipologie di batterie al litio che permetterebbero delle autonomie degne di nota. Nel 2026 dovrebbe arrivare un modello Lexus che adotterà una batteria di nuova generazione che promette circa 965 km di autonomia con una singola carica, come riporta Automotive News, ma successivamente, a partire dal 2028, le batterie si evolveranno ulteriormente per permettere fino a 1448 km di autonomia con una singola carica.

"Siamo determinati a diventare il leader mondiale nelle batterie", ha dichiarato Hiroki Nakajima, Chief Technology Officer. "Avremo bisogno di varie opzioni per le batterie, proprio come abbiamo diverse varianti di motori. È importante rendere queste batterie compatibili con qualsiasi tipo di modello".

Numeri da capogiro che se risultassero veri potrebbero quantomeno impensierire la concorrenza, e infatti Toyota stima che in questo modo sarà in grado di vendere circa 1,7 milioni di auto elettriche entro i 2030, grazie anche all’introduzione di batterie allo stato solido a partire dal 2027.

Infine, bisogna aggiungere che l’evoluzione del brand verso la mobilità elettrica non si limiterà alle sole batterie di nuova generazione, infatti c’è l’intenzione di adottare tecnologie di giga casting (chiara ispirazione alle Giga Press di Tesla) per semplificare e velocizzare al massimo la produzione.