Troppi dubbi sulle auto elettriche: Toyota scarica Akio Toyoda e assume un nuovo CEO

Negli ultimi tempi Toyota è stata al centro di dibattiti sulla questione dell'elettrico (Toyota non vuole puntare tutto sull'elettrico), un polverone che la casa automobilistica giapponese ha deciso di affrontare ringiovanendo la dirigenza proprio a partire dai vertici dell'azienda. Ecco, dunque, come cambia la piramide del colosso delle automotive.

La produzione delle auto Toyota continua a crescere, eppure a sorpresa nelle scorse ore è stato un annunciato un rimpasto per quanto riguarda i vertici della compagnia. Akio Toyoda, nipote del fondatore, ha lasciato il suo incarico di presidente e CEO a favore di Koji Sato, precedentemente nel ruolo di CBO. Toyoda non scomparirà dall'azienda dal momento che manterrà l'incarico come direttore del consiglio d'amministrazione.

Ricordiamo che l'ex presidente si era reso protagonista di una polemica in merito alle sue dichiarazioni sulla transizione di massa all'elettrico per fronteggiare il cambiamento climatico che, a suo dire, dovrebbe invece coesistere con più alternative. Ad ogni modo, Sato è già apparso ai microfoni per annunciare che darà il massimo e che "il suo nuovo team guiderà il cambiamento nella transizione verso un'azienda che sappia offrire libertà di mobilità a tutte le persone".

