Toyota rilascia nuove immagini delle prossime sportive EV Lexus da 700 km di autonomia

Lo scorso dicembre abbiamo appreso i piani futuri di Toyota, e quindi di Lexus, con l’annuncio di 15 nuovi modelli elettrici piuttosto variegati tra loro. In quell’occasione alcune vetture sembravano già pronte, mentre altre sfoggiavano una forma ancora prototipale. A distanza di pochi mesi Toyota ci mostra qualche dettaglio in più sulle Lexus.

Pochi giorni fa infatti abbiamo appreso che Lexus è al lavoro su una sportiva elettrica che promette quasi 700 km di autonomia, ma adesso abbiamo ancora più carne al fuoco. Toyota infatti ha pubblicato delle nuove immagini che mostrano più dettagliatamente la sportiva già citata, due SUV e una berlina sportiva.

Nel comunicato stampa, la casa giapponese afferma che: “Lexus ha rilasciato una galleria di nuove immagini e animazioni dei suoi possibili concept BEV Sport, Sedan e SUV di prossima generazione. I modelli sono stati rivelati per la prima volta il 14 dicembre 2021, nell'annuncio dei veicoli elettrici a batteria dell'azienda fatto da Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation e titolare del marchio Lexus. I nuovi concept Sedan, Sport e SUV sono proposti per far parte di una gamma completa di BEV che Lexus ha recentemente svelato sotto la visione collettiva nota come 'Lexus Electrified'”.

E parlando del modello più sportivo, la comunicazione non è ancora del tutto limpida, ma pare che l’auto possa utilizzare delle batterie allo stato solido per riuscire a garantire percorrenze nell’ordine dei 700 km: “Con le proporzioni audaci e l'altezza da terra ridotta richieste per un'auto sportiva ad alte prestazioni, il concept Lexus BEV Sport simboleggia il futuro del marchio di lusso e allo stesso tempo fa rivivere lo spirito dell'iconica Lexus LFA. L'accelerazione da 0-60 mph potrebbe essere nella fascia bassa dei due secondi e l’autonomia potrebbe superare le 430 miglia (692 km), grazie al possibile utilizzo di batterie allo stato solido”.

Insomma, qualcosa bolle in pentola, e i modelli presentati lo dimostrano, ma ricordiamo che la prima Lexus EV sarà un SUV basato sulla Toyota BZ4x.