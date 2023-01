Toyota ribadisce il suo no al 100% elettrico: 'Ecco perché serve puntare su altro'

Il colosso giapponese delle auto Toyota torna ad esternare i propri dubbi in merito alle auto elettriche. Nel corso dell'ultimo anno il marchio nipponico ha sollevato diverse questioni sull'elettrificazione dei veicoli, che hanno creato non pochi dibattiti.

Il nocciolo della questione, secondo Toyota, è che non si può investire solo ed esclusivamente nell'elettrico per contrastare il cambiamento climatico, e soprattutto, la transizione auspicata da molti addetti ai lavori si sta rivelando più lenta del previsto.

“Proprio come le auto completamente autonome, che tutti noi pensavamo di guidare già da diverso tempo, i veicoli elettrici impiegheranno più del dichiarato per diventare mainstream rispetto a quanto i media vorrebbero farci credere”, aveva dichiarato poche settimane fa il boss di Toyota, Alio Toyoda, e nelle scorse ore gli ha fatto eco Gill Pratt, capo della ricerca del colosso nipponico.

Intervenendo al Forum economico Davos in corso di svolgimento, ha spiegato: “Non possiamo elettrificare solo in un modo, ossia con le auto a batteria. Il fatto è questo: se le risorse sono e saranno limitate, allora si dovrà trovare un’allocazione efficiente delle stesse per raggiungere i risultati migliori con quanto si avrà a disposizione”.

Il manager di Toyota ha quindi portato un esempio concreto a sostegno della tesi dell'azienda: “Dato un parco auto di 100 vetture a benzina. Se se ne sostituisse una con un’auto elettrica si otterrebbe una certa riduzione di emissioni di CO2 a fronte dell’utilizzo di una certa quantità di materie prime per la produzione della batteria di quella stessa auto. Ora, lo stesso risultato in termini di riduzione di emissioni e di sfruttamento delle risorse si può ottenere sostituendo a quelle 100 auto a benzina dell’esempio 6 ibride plug-in. Idem sostituendo a quelle 100 auto a benzina 90 vetture full-hybrid”.

Il marchio giapponese non intende quindi puntare solo sull'elettrico, e gli investimenti di Toyota nei motori a benzina ibridi lo confermano: “Considerando i problemi sul litio – ha proseguito Pratt - sulle batterie e sull’infrastruttura, la diversificazione è l’unica via che riteniamo adatta per affrontare questa fase di transizione verso le zero emissioni”.

Per ovviare a tale problema serve la neutralità tecnologica, a cominciare dall'idrogeno, come confermato dalle due AE 86 presentate al Salone di Tokyo: “Il problema maggiore sull’idrogeno applicato alle auto riguarda l’infrastruttura – ha detto concluso Pratt -. Ma noi crediamo che l’infrastruttura arriverà. Quindi anche l’idrogeno sarà un’alternativa plausibile nella nostra strategia di decarbonizzazione dei trasporti”.