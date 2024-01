Toyota resta la leader mondiale delle auto: più di 11 milioni di veicoli venduti nel 2023

Proprio a qualche giorno dal deposito del marchio della nuova ipercar GR GT, Toyota ha diffuso i dati di vendita, produzione ed esportazione di dicembre 2023, nonché l'analisi complessiva dell'anno. Questi rivelano il raggiungimento di record storici da parte del brand giapponese.

Toyota ha quindi confermato la sua posizione di casa automobilistica più venduta per il quarto anno consecutivo, superando il Gruppo Volkswagen. Nel corso del 2023, Toyota ha consegnato un totale di 11.233.039 veicoli, segnando un incremento del 7,2% rispetto all'anno precedente.

La società ha dichiarato "Nel 2023 (da gennaio a dicembre), le vendite e la produzione globali hanno raggiunto il record. La produzione e le vendite globali hanno raggiunto i massimi storici per dicembre come risultato della solida domanda in ciascuna regione, oltre all’attenuazione della carenza di semiconduttori in ciascuna regione. Continueremo a monitorare attentamente la situazione della fornitura dei ricambi e faremo ogni sforzo per consegnare il maggior numero possibile di veicoli ai nostri clienti nel più breve tempo possibile."

Ricordiamo che l'amministratore delegato di Toyota, Akio Toioda, ha dichiarato che la corsa all'elettrico sarà lenta e solo il 30% delle automobili saranno a batteria nell'immediato futuro. Questo al fine di cogliere l'occasione per ribadire la fiducia del brand giapponese verso i motori a combustione che, a detta loro, resteranno con noi ancora per molto tempo.

Disaggregando i dati e andando brand per brand, i marchi Toyota e Lexus hanno raggiunto la cifra record di 10.307.395 veicoli venduti, mostrando un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente. Daihatsu, un'altra filiale di Toyota, ha registrato un solido incremento del 3,2% nelle spedizioni, raggiungendo le 790.441 unità. Tuttavia, la divisione Hino, focalizzata sui veicoli commerciali, ha sperimentato una diminuzione del 9,8%, arrivando a 135.203 unità vendute.

Le vendite al di fuori del Giappone hanno raggiunto il massimo storico, con 8.928.230 veicoli spediti nel 2023, indicando un aumento del 4,1%. Negli Stati Uniti, il mercato più grande, sono state consegnate 2.617.033 automobili, registrando un incremento del 7% rispetto all'anno precedente.

La divisione di lusso di Toyota, Lexus, ha segnato un notevole aumento del 132% nelle vendite, raggiungendo il record di 824.258 veicoli consegnati nel 2023. La regione del Nord America ha rappresentato la maggior parte di queste vendite, con 355.606 unità, seguita dall'Asia con 236.587 unità e dal mercato giapponese con 94.647 unità.