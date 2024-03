Toyota e la regola interna 1:6:90 di Toyoda: 'Con un'elettrica ci facciamo 90 ibride'

Il Giappone è storicamente un Paese scettico nei confronti dell'auto elettrica. Sono pochissimi i modelli a batteria Made in Japan visto che le case automobilistiche locali sono convinte che i tempi per le green non siano ancora maturi.

Capofila delle aziende automobilistiche giapponesi scettiche è senza dubbio Toyota, con Akio Toyoda che ha ribadito come le ICE abbiano ancora futuro, sottolineando l'approccio multipercorso dell'azienda. In sostanza per Toyota non devono essere i legislatori a decidere quali auto vendere ma i consumatori, gli automobilisti.

Inoltre i giapponesi sono convinti che il problema delle emissioni possa essere risolto non soltanto attraverso le auto elettriche ma anche e soprattutto con le ibride, senza dimenticarsi dell'idrogeno. E fino ad oggi l'approccio controcorrente di Toyota sembra aver ripagato, visto che l'azienda sta continuando ad essere la prima produttrice mondiale di auto nel mondo, e soprattutto l'ibrido è l'alimentazione preferita da moltissimi Paesi europei, Italia in primis.

Toyota è prossima a lanciare il suo B-SUV B2ZX, ma il diktat interno resta quello di dare priorità alle ibride. Il tutto è emerso a seguito della scoperta di un “documento segreto” in cui viene specificata la regola 1:6:90. Si tratta di un incartamento che il marchio ha inviato ai suoi concessionari americani la scorsa primavera, e in cui si sottolinea l'importanza di vendere più auto ibride che elettriche.

Ma cosa significano queste cifre? Secondo Toyota e Toyoda, presidente del brand, i materiali che vengono utilizzati per produrre un'auto elettrica possono essere utilizzati per realizzare sei ibridi plug-in o eventualmente ben 90 ibride senza spina.

Sulla base di questa proporzione Toyota ha calcolato la riduzione delle emissioni di carbonio, concludendo quindi che 90 ibride riescono a ridurre le emissioni ben 37 volte di più di un'auto elettrica nell'intero ciclo di vita. Una teoria che spesso e volentieri viene contestata dagli ambientalisti, secondo cui l'unico metodo per ridurre l'impronta di carbonio nel mondo è quello di andare “all in” sulle auto elettriche.

