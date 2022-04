Toyota regala spettacolo: drone riprende GR86, GT86 e AE86 mentre driftano!

Mentre c’è chi modifica iconiche auto Toyota nella scena tuning in Giappone, come abbiamo visto nel caso della Toyota AE86 dotata del motore della GR Yaris, direttamente dalla casa automobilistica nipponica ci giunge un fantastico video che mostra le Toyota GR86, GT86 e AE86 driftare su pista in formazione.

Il filmato caricato sul canale ufficiale di Toyota Gazoo Racing delizierà non poco gli appassionati del marchio e gli amanti delle sue automobili, dalla fantastica AE86 Trueno che ha catturato l’attenzione degli amanti degli anime con Initial D alle più moderne Toyota GT86 e GR86. Sin dall’inizio il drone le cattura tutte e tre alle prese con non una derapata coordinata, ma ben tre tra una curva e una chicane giusto poco prima dei crediti finali.

Si tratta di un video particolarmente breve ma che risulterà di estremo gradimento a molti, compresi coloro che pilotano droni per fotografie e riprese dinamiche. Del resto, buona parte del merito va al regista, responsabile del movimento del drone e dell’espressione del dinamismo delle Toyota mentre driftano. Insomma, godetevi questo spettacolo!

Rimanendo sempre nell’universo Toyota, purtroppo ci giungono brutte notizie relativamente alla nuova Toyota GR Corolla 2023: stando a recenti report, infatti, la nuova hatchback arriverà per la maggior parte negli Stati Uniti, ergo sarà particolarmente difficile da trovare in Europa.