Toyota regala Nintendo Switch OLED: con il Grand Highlander è gratis

E' un'iniziativa che farà felice tutti i videogiocatori quella di Toyota, costruttore che ha venduto più di tutti nel 2022: chi acquista la nuovissima Grand Highlander avrà in regalo una Nintendo Switch.

Nel dettaglio, ai primi 500 clienti del nuovo fuoristrada nipponico sarà offerta in regalo la versione con lo schermo OLED, quindi l'ultima uscita della fortunata console di Big N. Lisa Materazzo, vicepresidente del gruppo Toyota Marketing, ha commentato: “Questa è una straordinaria collaborazione tra Toyota e Nintendo. Il Grand Highlander e la Nintendo Switch sono la coppia perfetta per le famiglie e i viaggi su strada”.

Toyota ha svelato il suo Grand Highlander nelle scorse ore in occasione del Chicago Auto Show, il salone dell'auto della Wind City, e si tratta di SUV di grandi dimensioni (soprattutto per noi europei), che può ospitare fino a otto persone, con un bagagliaio che permette di trasportare ben sette valigie a mano, anche se i sedili sono occupati.

Si tratta quindi di un veicolo pensato per le famiglie e per percorrere lunghe distanze, ed ecco che Nintendo Switch potrebbe diventare il compagno di viaggio perfetto per tutti coloro che si trovano sul Toyota. La versione regalata è quella con schermo da 6,2 pollici OLED, e sarà abbinata tra l'altro ad una copia di Mario Kart 8, l'ultimo capitolo di uno dei giochi di auto più amati di sempre, in grado di garantire svariate ore di divertimento.

"Nintendo Switch OLED e il gioco Mario Kart 8 Deluxe aggiungeranno ulteriore entusiasmo ai viaggi su strada quest'estate", le parole di Devon Pritchard, Executive VP of Sales, Marketing and Communications di Nintendo of America. "Ciò che rende questa promozione con Toyota così entusiasmante – ha aggiunto - è che si può giocare a Nintendo Switch anche in movimento, così come sulla TV, quindi chiunque salga sul proprio Grand Highlander può portare il sistema con sé e continuando il gioco”.

Per celebrare l'iniziativa Toyota ha presentato a Chicago un Grand Highlander personalizzato con i colori di Nintendo Switch OLED, che trovate più in alto. Il SUV giapponese sarà offerto con due propulsori ibridi con una potenza fino a 263 cavalli. I prezzi non sono ancora stati annunciati.

Prima di congedarci vi ricordiamo che l'azienda nipponica ha recentemente presentato anche la nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid che può essere prenotata online.