Toyota da record: proprietario macina 3 milioni di chilometri con due Tundra

Dopo avervi parlato del Mercedes W123 adibito a taxi con con 7 milioni di chilometri percorsi, ecco invece uno, anzi due, Toyota Tundra che anch'essi hanno molto da dire in termini di longevità

Stavolta abbiamo nome e cognome: Victor Sheppard. Noto oramai per aver guidato la sua Toyota Tundra per oltre un milione di miglia, è sul punto di replicare questo straordinario traguardo con un altro veicolo, anch'esso un Toyota Tundra SR5 Double Cab del 2014 con a bordo un motore V8 da 5,7 litri (elettrico in casa Toyota? Si! Ma non solo. Si lavora anche sull'idrogeno).

Il contachilometri della sua Tundra del 2014 ha superato le 900.000 miglia. Questo avvicina il veicolo a un altro possibile traguardo del milione di miglia. La storia di Sheppard ha inizio nel luglio 2016, quando raggiunse il milione di miglia a bordo di una Tundra SR5 Double Cab del 2007, equipaggiato con un V8 da 4,7 litri. In seguito, acquistò la Tundra del 2014 come sostituto poco prima che la sua vecchia Tundra raggiungesse l'incredibile traguardo (viene solo da chiedersi cosa faccia questo signore per macinare così tanti chilometri in così pochi anni).

Toyota non è insolita a record di affidabilità e longevità, tutto questo l'ha sempre premiata e sta continuando a farlo: infatti il marchio giapponese ha raddoppiato le sue vendite solo nel mese di novembre 2023.