Toyota: record globale di produzione auto a novembre, migliorano impianti cinesi

Mentre i piani alti di Toyota preparano nuovi investimenti sui motori a benzina da implementare sulle automobili ibride, a partire dalla nuova gamma Corolla, la casa automobilistica giapponese registra un record di produzione a novembre grazie a un’ottima strategia adottata in Cina.

L’impatto continuo del COVID-19 sul mercato del Dragone si sta facendo sentire negli ultimi mesi, tra impianti produttivi bloccati a causa dei lockdown e lavoratori chiusi nelle fabbriche in quarantena secondo le politiche “zero COVID” adottate dal PCC. Se altri brand tech, automotive e di altri settori notano però problemi con approvvigionamento e spedizione dei prodotti intermedi e finali, Toyota vede addirittura migliorie nella catena di fornitura cinese.

Secondo gli ultimi dati, infatti, la crescita di Toyota in Cina è piuttosto interessante: la produzione è aumentata dell’1,5% a un totale di 833.100 veicoli, ed è il quarto rialzo consecutivo su base mensile. Un dato sorprendente, seppur non così elevato, che evidenzia l’ottima condizione di Toyota.

Opposto è invece lo stato di Honda che, complice la chiusura temporanea dello stabilimento a Wuhan, ha visto un calo della produzione del 12,2% a un totale di 326mila vetture. Per Nissan la situazione è ancora peggiore: per il secondo mese di fila ha registrato un calo, questa volta a un totale di 248.960 automobili prodotte. L’immatricolazione di auto giapponesi è scesa alla stessa maniera a 1,89 milioni di unità, il 3,65% in meno su scala globale.

Tra chip mancanti e difficoltà nella produzione di telai o altri componenti, è chiaro che le difficoltà non mancheranno anche per i prossimi anni, salvo buone nuove provenienti dalla Cina.

Parlando sempre del marchio nipponico, Toyota ha preparato la nuova strategia EV per gli anni a venire.