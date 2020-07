Toyota RAV4 Takaoka, il SUV Limo da 8 metri costruito al dopolavoro

Tutti noi ci siamo trovati, volenti o nolenti, in situazioni in cui era richiesto di rafforzare l'affiatamento del gruppo: dalle noiose attività pomeridiane alla scuola media alle imbarazzanti partite di calcetto tra colleghi.

Toyota, abituata a pensare in grande, ha assegnato ai 200 dipendenti dello stabilimento produttivo di Takaoka la costruzione di una RAV4 limousine.

Non è la prima volta che il mondo automobilistico ci dona esemplari unici dai ritagli di tempo degli addetti ai lavori, ricordiamo ad esempio la BMW M3 E92 Pickup del 2011, un pesce d'aprile che fu progettato e costruito realmente. Ancora più leggendaria la Lamborghini Miura Jota realizzata da Bob Wallace nel suo tempo libero e musa delle rarissime Miura SVJ di produzione.

Per costruire la RAV4 Limo sono stati necessari ben quattro mesi di tempo, il risultato è un SUV di quasi 8 metri che comprende al suo interno un tavolino e perfino dei piccoli lampadari. Fa sorridere la linea di cintura che, con la nuova sezione, ha una forma decisamente sbilenca. Siamo onesti, da un lavoro simile, nato quasi per gioco, non possiamo aspettarci che il design sia la priorità. La più grande sfida è stata quella di mantenere l'integrità strutturale, per allungare il passo della RAV4 è stata aggiunta e saldata una grande quantità di lamiera. Il test per verificare la resistenza della struttura è folle quanto il progetto: la limousine è stata prima sollevata con un grosso carrello elevatore e poi lasciata cadere a terra; non spezzandosi il test è da considerarsi concluso positivamente.

La giornalista della testata Car Watch, la quale ha potuto testare la vettura, ha paragonato il comfort a quello di "un animale a quattro zampe che cammina", sintomo che dal punto di vista dinamico c'è ancora qualcosina da fare.

