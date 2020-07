Il Toyota RAV4 Prime ibrido plug-in ancora più aggressivo in variante Modellista

Mentre diversi Paesi ancora attendono l'arrivo in concessionaria del nuovo Toyota RAV4 Prime, versione plug-in ibrida del best seller giapponese, Modellista ha già pronta la sua offerta di upgrade aftermarket.

Per chi volesse saperne di più sul Toyota RAV4 Prime, è stato da pochissimo presentato il Suzuki Across, SUV ibrido plug-in con trazione 4x4 che condivide con il RAV4 Prime meccanica, piattaforma e anche qualche dettaglio di design (le due aziende infatti collaborano da tempo per la creazione di nuovi veicoli elettrificati).

Questa versione stock è stata invece rivoluzionata da Modellista, anche se si tratta solo di miglioramenti estetici, la potenza e il complesso sistema ibrido di bordo non sono stati toccati. Si tratta dunque di migliorie semplici ma efficaci, con l'Aero Set che include uno splitter anteriore e nuove minigonne laterali, il kit Cool Shine invece aggiunge fasce luminose attorno alla griglia e l'illuminazione LED interna.

Anche se la potenza non è stata toccata, parliamo in ogni caso di un sistema dal 225 kW totali, con un motore termico da 2.5 litri 4 cilindri e due motori elettrici per 302 CV in generale. Nonostante la stazza, questo bestione scatta da 0 a 96 km/h in 5,7 secondi, potrebbe dunque competere con vetture molto più sportive, non male eh?