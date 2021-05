Toyota RAV4 colpisce una ruota in autostrada e spicca un volo tremendo

Perdere un elemento del proprio veicolo in autostrada può provocare situazioni di grande pericolo, soprattutto se si parla di componenti di dimensioni piuttosto importanti. Il video in alto, caricato su YouTube dal canale MrWolf, lo ribadisce in maniera lampante.

Nei primi istanti della breve clip, registrata sulla Interstatale 80 appena fuori Gary, in Indiana, si può notare la presenza in strada di una grossa ruota, appartenuta ad un autoarticolato transitato un attimo prima, mentre rotola a velocità sostenuta in mezzo alla carreggiata.

Purtroppo l'automobilista a bordo di una Toyota RAV4 non si è accorta di quanto stava succedendo, finendo proprio per impattare l'oggetto ad alta velocità. Le conseguenze sono estremamente violente, poiché la ruota si è incastrata sotto il paraurti del SUV giapponese provocandone una violenta impennata e persino il sollevamento dal suolo dell'intero veicolo, il quale è stato catapultato in aria per poi atterrare sul tettuccio un secondo dopo ed effettuare una serie di rivoluzioni assolutamente spaventose.

A registrare il tutto è stata una donna del posto, registrata su Facebook come MzDeanna Smith e impiegata presso l'impianto Ford di Chicago. In base a quanto ha potuto riferire attraverso vari post e risposte sul noto social, la residente del posto ha prestato soccorso alla vittima dell'incidente, che è uscita dall'abitacolo distrutto sulle proprie gambe. Per fortuna ha accusato soltanto un forte dolore al collo, ma Smith ha prontamente contattato il 911 consentendo una rapida ospedalizzazione.



E' possibile che la conducente del RAV4 non sia riuscita a scorgere l'oggetto sulla carreggiata a causa del buio, e in questi casi c'è ben poco da fare. Il problema concerne piuttosto l'autoarticolato che ha perso la ruota, per cui le forze dell'ordine dovrebbero indagare per carpire le cause del pericolosissimo distaccamento.



A proposito di gravi incidenti in autostrada, vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi una berlina mentre si incastra sotto il rimorchio di un autoarticolato: anche il questo caso le immagini sono terribili. Chissà se in casi simili i sistemi di guida autonoma non riescano ad impedire il peggio, come nell'episodio su un'altra Interstatale americana.