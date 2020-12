Toyota RAV4 Plug-in Hybrid scontato di 11.000 euro a dicembre 2020

Dicembre, lo sappiamo, è il mese del Natale, colorato, spensierato (prima del COVID almeno) e pieno di regali. Siamo tutti più buoni, Toyota compresa, che sconta il nuovo RAV 4 Plug-in fino a 11.000 euro.

Solo a dicembre 2020 potremo dunque godere di un bonus in grado di arrivare fino a 11.000 euro in caso di rottamazione - in realtà si tratta di una “combo” di Hybrid Bonus Toyota e incentivi statali. Il nuovo RAV4 si può così ordinare nel Digital Showroom del brand giapponese oppure in concessionaria - ricordiamo che le concessionarie auto e moto non hanno chiuso neppure nelle Zone Rosse.

Scegliendo il RAV4 Plug-in si acquista una vettura con motore 2.5 Hybrid Euro 6.2 fino a 306 CV, completa di Toyota Safety Sense 2.0 con Cruise Control Adattivo Full Range con Stop & Go e fari a LED autolivellanti con Light Signature. A bordo abbiamo il sistema di infotainment Toyota Touch 3 con display da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, telecamera posteriore e navigatore Satellitare Go Plus con comandi vocali, sensori pioggia e crepuscolare e tanto altro.

RAV4 Plug-in Hybrid può inoltre percorrere in modalità solo elettrica fino a 75 km nel ciclo combinato e fino a 98 km nel ciclo urbano (dati riferiti al ciclo WLTP), raggiungendo fino a 135 km/h di velocità senza alcun intervento della trazione ibrida. Il prezzo promozionale parte da 45.500 euro.