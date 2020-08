La Toyota RAV4 Hybrid si fa elegante per l'Europa: arriva la Black Edition

Toyota si prepara al lancio europeo della RAV4 Hybrid in Black Edition. La versione, chiaramente, non ha bisogno di particolari spiegazioni, e vi basta dare un'occhiata alla galleria di immagini in calce per farvi un'idea del look.

La Black Edition è basata sulla versione giapponese del SUV ibrido ma, a differenza di quest'ultima, gode della finitura in Midnight Black di Toyota, la quale unifica sotto la stessa tonalità la griglia frontale, la parte bassa dei paraurti, gli specchietti retrovisori, le piastre sul fondo e lo spoiler posteriore.

Ovviamente non potevano che essere neri anche i cerchi in lega da 19 pollici, che si mostrano in un colore lucido che avvolge persino i sensori del sistema "Intelligent Clearance Sonar" in modo tale da non interrompere la continuità cromatica generale. Di fatto, l'unico elemento esterno che si esalta per la sua "dissonanza" è lo stemma Toyota sul muso.

Purtroppo non abbiamo ancora immagini ufficiali circa gli interni, ma vi garantiamo che il tema prosegue pure nell'abitacolo, dove domina la pelle sintetica di colore nero ornata di cuciture in grigio. La RAV4 Hybrid Black Edition si basa sull'allestimento Style, e pertanto include funzioni come la telecamera esterna a 360 gradi, i sensori di parcheggio, lo specchietto retrovisore digitale, un sistema audio premium JBL a nove speaker e anche la ricarica wireless per lo smartphone. Standard risultano anche Apple CarPlay e Android Auto, i quali gestiscono con facilità e immediatezza l'infotainment.

Passando a un aspetto alquanto importante, e cioè quello relativo alla motorizzazione, vi diciamo che la RAV4 Hybrid è mossa da un propulsore con ricarica automatica a quattro cilindri da 2,5 litri erogante 218 cavalli nei modelli a trazione anteriore e 222 cavalli in quelli a trazione All-Wheel Drive, e scarica l'output sull'asfalto tramite un cambio CVT. Secondo Toyota la vettura può scattare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. Nel caso foste interessati, questa nuova versione è già disponibile al preordine in quasi tutta Europa, e le prime consegne verranno effettuate a partire dal prossimo mese di ottobre.

Per chiudere accennando al futuro del brand vi rimandiamo alle ultime notizie sulla tecnologia in sviluppo presso Toyota, che è al lavoro su una batteria allo stato solido la quale si carica in 15 minuti e dura 30 anni. I primi modelli a usufruire dell'attesissimo miglioramento delle batterie potrebbero arrivare nel 2025, e il brand sta già programmando una campagna di comunicazione in merito.