Toyota RAV4 gioca a fare l'equilibrista su una Ford: il video è assurdo

Di incidenti particolarmente strambi ne abbiamo visti, e tra quelli recenti possiamo sicuramente citare la Porsche Taycan precipitata su una BMW Serie 1 a causa della confusione del conducente dell'elettrica tedesca.

Il caso di oggi riesce però a superare per bizzarria quasi ogni altro incidente verificatosi negli ultimi mesi: come potete notare voi stessi dal post Reddit in fondo alla pagina, una Toyota RAV4 ha terminato la propria corsa su una Ford, a sua volta disposta sul fianco sinistro.

La breve clip, condivisa non molto tempo fa, pare esser stata registrata in Arabia Saudita, ed evidenzia in modo chiaro l'assurda posizione della RAV4. Purtroppo al momento non siamo riusciti ad approfondire la vicenda attraverso i media locali, per cui non possiamo far altro che speculare.

La prima ipotesi che ci salta in mente riguarda la perdita di controllo del conducente del SUV giapponese, il quale avrebbe fatto spiccare un balzo alla vettura culminato sul povero veicolo Ford. Basandoci sul materiale visivo potremmo azzardare qualunque tipo di speculazione, ma lasciamo a voi il giudizio finale.

Comunque sia andata, liberare le due auto coinvolte senza creare ulteriori danni non deve essere affatto facile. In pratica risulta imprescindibile l'utilizzo di una piccola gru, ma sospettiamo che in ogni caso i proprietari dei due veicoli non abbiano trascorso la giornata più bella della loro vita.

In chiusura vogliamo mostrarvi un altro spettacolare incidente, il quale è però caratterizzato non dalla qualità dello schianto, ma dalla quantità di vetture coinvolte: su un tratto di strada ghiacciato del Minnesota un enorme incidente ha coinvolto ben 29 veicoli, provocato numerosi incendi e mandato all'ospedale varie persone.