Il Toyota RAV4 elettrico più veloce della GR 86: lo smacco definitivo

La storia che state per leggere sarà difficile da digerire per gli amanti “duri e puri” delle alte prestazioni e delle auto sportive come la Toyota GR 86: sembra che il nuovo Toyota RAV4 Prime elettrico sia più veloce in accelerazione proprio della GR 86.

La vettura da pista di Toyota è “armata” di motore da 2.4 litri e ben 228 HP, un propulsore capace di spingerla da 0 a 96 km/h in soli 6,1 secondi con cambio manuale. Il RAV4 Prime, al top della gamma attuale del SUV giapponese, risulta più veloce della GR 86 nello stesso 0-96 km/h: al SUV bastano 5,7 secondi per completare la prova, un tempo che rende l’auto quattro porte più veloce di Toyota.

Ricordiamo che il RAV4 Prime è un SUV 100% elettrico con ben 302 HP di potenza e trazione All-Wheel Drive (AWD) - ed è davvero incredibile che un bestione simile possa accelerare più velocemente di un giocattolo da tracciato. Ovviamente le due vetture non sono in competizione fra loro, difficilmente un amante della GR 86 prenderà in considerazione l’acquisto di un RAV4 Prime e viceversa, una tale dimostrazione di potenza però serve a capire quali meraviglie possa fare l’elettrico - almeno in determinate prove. Siamo certi che su pista, nonostante la potenza del SUV elettrico di Toyota, con la GR 86 sarebbe tutt’altra esperienza…