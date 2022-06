Il Toyota RAV4 si aggiorna: le novità della generazione 2023

Toyota ha appena annunciato un upgrade in arrivo per il RAV4 in Europa. Viene così migliorata la quinta generazione di uno dei SUV più amati del mercato, aggiornata per l'ultima volta nel 2019 e con un mid-lift nel 2021. Scopriamo le novità del 2023.

La nuova RAV4 2023 avrà un nuovo touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici, in realtà già visto a bordo della nuova Corolla e Corolla Cross (Toyota Corolla si aggiorna nel 2023). Il quadro strumenti digitale sarà da 12,3 pollici, disponibile di serie su quasi tutta la gamma tranne la baseline, con schermo da 7 pollici. L'infotainment di bordo sarà del tutto rinnovato con Android Auto e Apple CarPlay che saranno di serie su tutta la gamma, inoltre i dati del traffico e della disponibilità di parcheggi nei dintorni saranno gestiti dalla nuova navigazione basata sul cloud.

Navigazione che permetterà anche l'utilizzo senza connessione, riconoscerà i segnali stradali, riceverà notifiche sul meteo e rileverà le zone a basse emissioni. Toyota ha poi intenzione di offrire un pacchetto di aggiornamenti over-the-air chiamato Smart Service che porterà nuove funzionalità di connettività (pensiamo all'apertura/chiusura portiere da remoto, il controllo della climatizzazione, dei finestrini, delle luci ecc) attraverso l'applicazione MyT. Il sistema di Pre-collisione avrà inoltre il supporto per le svolte in sicurezza agli incroci, mentre l'Emergency Steering Assist sarà in grado di riconoscere i pedoni - con la variante Plug-in Hybrid che riconoscerà anche biciclette e veicoli parcheggiati.

Sul fonte dello stile non avremo grandissime differenze rispetto al modello lanciato nel settembre 2021, avremo solo la nuova colorazione Platinum White Pearl e una gamma tutta Hybrid e Plug-in Hybrid (allestimento Adventure a parte), oltre all'opzione bi-tone per il tetto in Midnight Black Metallic. In termini di potenza avremo una motorizzazione 2.5 litri Hybrid da 160 kW/218 CV FWD e una da 163 kW/222 CV con trazione AWD-i, mentre la Plug-in Hybrid arriverà con potenza combo da 225 kW/306 CV e trazione AWD. Non c'è purtroppo traccia del motore a benzina 2.0, con Toyota che si concentrerà probabilmente solo sulle varianti elettrificate. Il nuovo Toyota RAV4 dovrebbe entrare in produzione nel terzo trimestre del 2022.