Sarà così la nuova Toyota RAV4 2025? Il render sulle orme della CH-R

Anche nel 2023 Toyota si è confermato leader incontrastato del mercato auto globale. A dispetto dei trend, il marchio giapponese continua a puntare sul termico, nonostante i grandi cambiamenti elettrici annunciati (comunque) per gli anni a venire. A proposito di futuro: come sarà la Toyota RAV4 2025?

Parliamo di uno dei grandi best seller della compagnia giapponese, anche in Europa, dove il RAV4 ha ottenuto un aggiornamento 2023 alquanto importante. Nel prossimo futuro però la vettura potrebbe cambiare radicalmente. Il mondo degli appassionati su questo fronte è diviso: c’è chi pensa che Toyota non cambierà un design vincente per imboccare una strada inedita, dall’altra invece c’è chi si aspetta una rivoluzione. Tra questi ultimi c’è sicuramente Vince Burlapp, prolifico Virtual Artist che pensa che Toyota possa continuare il percorso stilistico intrapreso con la più piccola C-HR di nuova generazione, già in vendita in Italia.

Ecco dunque che la nuova Toyota RAV4 2025 prende forma nei disegni virtuali di Burlapp sfoggiando un design affilato e aggressivo, molto più crossover rispetto all’attuale design da SUV puro. Un modello votato all’avventura, come tradizione, senza però disdegnare gli ambienti urbani. Vi piacerebbe un RAV4 con questo design? Qualora questa idea fosse troppo "estrema" per i vostri gusti, sul sito di Burlapp che trovate in basso (FONTE) trovate render meno utopici, in linea con il design attuale.

Nel frattempo, per ingannare l’attesa, in Italia è possibile ordinare le nuove Toyota Yaris 2024, compresa la versione Yaris Cross.