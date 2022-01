Toyota punta all'innovazione completa: rivoluzione in arrivo lato software con Arene

Mentre si assiste al lancio della prima minicar elettrica di Toyota, denominata C+pod e disponibile per ora solamente in Giappone, il produttore nipponico si muove verso l'innovazione del suo parco auto manifestando l’interesse per lo sviluppo di una piattaforma software automobilistica avanzatissima e completa, in arrivo entro il 2025.

Stando a quanto riportato da Nikkei, l’azienda del Sol Levante starebbe lavorando assiduamente per realizzare nei prossimi tre anni una piattaforma software completa chiamata “Arene”, la quale dovrebbe giungere su qualsiasi marca e modello legata al gruppo Toyota.

Riprendendo parte integrale del report Nikkei, “Arene controllerà i componenti di base (volante, freni, acceleratore) e gestirà i sistemi di sicurezza, nonché le informazioni sulla posizione e sul traffico. I consumatori potranno aggiornare il sistema online, proprio come il software per smartphone, consentendo rapidi miglioramenti delle prestazioni. Gli sviluppatori potranno creare il sistema operativo senza attendere il nuovo hardware e l'integrazione cloud consentirà a vari team all'interno di un gruppo aziendale di lavorare in parallelo e in remoto”.

In poche parole, Toyota vuole avvicinarsi a un orizzonte dove altri colossi come Tesla e Volkswagen sono già affermati e apprezzati dal pubblico globale. Considerata anche la svolta completa verso le auto elettriche dal 2035 in Europa, il futuro del marchio sembra oramai rivolto alla completa innovazione e rivoluzione. Non ci resta dunque che assistere a questo nuovo percorso del produttore, magari ricevendo piacevoli sorprese tra vetture BEV e a idrogeno.