Toyota punta alla carbon neutrality: strategia per zero emissioni entro 2025

Il cambiamento della strategia elettrica di Toyota, con alcuni modelli tagliati completamente dal portfolio e investimenti dubbi nel settore, non dovrebbe comunque compromettere la società giapponese nel raggiungimento della carbon neutrality entro il 2040 in Europa. Anzi, l’azienda si ritiene “sulla buona strada”.

Stando alle recente analisi condotte internamente dalla casa automobilistica, essa dovrebbe riuscire a ottenere la riduzione del 100% delle emissioni di CO2 in tutti i nuovi veicoli in Europa e nel Regno Unito entro il 2035. Per farlo, nei prossimi dieci o quindici anni Toyota si affiderà a soluzioni ibride plug-in e 100% elettriche dimostratesi di successo nei test interni e sul mercato.

Le difficoltà non mancano, specie nella logistica e nella fornitura di ricambi: le catene di approvvigionamento ancora mostrano l’impatto della pandemia, ergo dei lockdown, e della crisi dei chip sulla produzione e consegna di componenti essenziali. Lavorare a stretto contatto con i partner commerciali è pertanto obbligatorio e richiederà sforzi continui da ambedue le parti.

A ciò si aggiunge la volontà di Toyota di rendere tutti i suoi impianti di produzione europei a emissioni zero entro la fine del decennio: già oggi la società ricicla il 90% dei rifiuti per generare energia verde nell’impianto inglese di Deeside, oltre a installare moltissimi pannelli solari nelle varie strutture del Vecchio Continente. In questo modo, alcuni impianti potrebbero diventare carbon neutral addirittura nel 2025.

Entro il 2026, invece, Toyota potrebbe lanciare 5 auto elettriche bZ in Europa.