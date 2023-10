Toyota, pronto il ritorno di una leggenda? Per Akio Toyoda si può fare

Toyota starebbe pensando di riportare in vita una vera e propria leggenda, precisamente la Celica. La vettura sportiva ebbe un ottimo mercato anche in Italia e vinse due mondiali costruttori rally e due mondiali piloti fra il 1990 e il 1994.

La Toyota Celica GT-Four che fu guidata da Carlos Sainz, Didier Auriol e Juha Kankunnen, è senza dubbio una delle 10 auto più iconiche della storia del rally, e i giapponesi stanno pensando di riportarla in auge di qui a poco.

A svelarlo, anche se non direttamente, è stato l'ex boss della casa automobilista nipponica, Akio Toyoda, parlando di recente in occasione di un evento rallistico alla presenza proprio di Kankunnen: "Non lo dico solo perché siamo ad un evento di rally, ma Kankkunen è il signor Celica. Lui è stato campione per quattro volte fra cui anche con la Celica. Ora potete tutti capire perchè sto 'usando' così tanto Kankkunen. Provate a indovinare!", le parole del 67enne uomo d'affari giapponese.

Toyoda ha spiegato di aver già fatto ufficialmente richiesta ai piani alti per far rivivere la Celica e ad inizio anno anche il nuovo CEO Tsuneji Sato aveva dichiarato che avrebbe “gradito una nuova generazione” della mitica sportiva.

Sarebbe un modello che senza dubbio non faticherebbe a trovare acquirenti, sia per il suo glorioso passato motoristico, quanto perchè si sposerebbe alla perfezione con una versione GR, così come la mitica Toyota Yaris, per cui dovrebbe essere in arrivo una versione con cambio automatico a 8 rapporti.

Ovviamente, in caso di un ritorno, è molto probabile che il remake della Celica abbia un motore elettrico, o al massimo ibrido, mentre per quanto riguarda le linee, attualmente è davvero difficile ipotizzarne l'aspetto estetico anche se più volte i designer del web (come la foto che trovate in copertina) hanno dato vita a versioni più o meno fantasiose di una Celica 2.0.

Come vi diciamo spesso e volentieri in queste situazioni, non ci resta che rimanere comodi in attesa di qualche indiscrezione in più circa il probabile futuro della nuova Celica.