Toyota pronta a lanciare una nuova Yaris GR cambio automatico a 8 rapporti

Anche se Toyota ha intenzione di produrre più veicoli elettrici negli anni a venire, la società giapponese non sembra voler abbandonare i fan delle alte prestazioni a benzina. Dopo la nuova Toyota GR86 2024 appena presentata, il prossimo anno potrebbe arrivare anche la Toyota Yaris GR aggiornata.

Parlando con Best Car, una fonte informata sui fatti avrebbero raccontato che la prossima Yaris GR dovrebbe montare un motore turbo da 1.6 litri capace di erogare la bellezza di 300 CV con 370 Nm di coppia. Rispetto alla Yaris GRMN presentata a inizio 2022 dovremmo dunque avere un aumento di 28 CV, la coppia però sarebbe inferiore rispetto ai 390 Nm della vettura lanciata in Giappone in edizione limitata.

La potenza non sarebbe il solo cambiamento applicato da Toyota: l’azienda sarebbe anche intenzionata a montare un nuovo cambio automatico a 8 rapporti con palette al volante. Il marchio nipponico dovrebbe anche rivedere sospensioni e freni, il telaio inoltre dovrebbe essere ancora più rigido rispetto al passato. Certo tutte queste novità potrebbero avere un costo, con il prezzo di listino che potrebbe salire rispetto ai modelli precedenti. Per noi europei però potrebbe cambiare molto poco: nel vecchio continente la vettura potrebbe non arrivare affatto, la stessa GR86 2024 sarà esclusiva del mercato giapponese.