Toyota pronta a lanciare una EV con batteria a stato solido: si ricarica in 10 minuti

Parlare di batterie per auto elettriche è tornato clamorosamente “di moda”. Dopo il Battery Day di Tesla, la grande novità è stata la batteria di vetro di John Goodenough, non bisogna dimenticare però le batterie a stato solido: Toyota starebbe per presentare un’auto con questa tecnologia.

La notizia arriva da un nuovo report di Nikkei Asia secondo cui il brand giapponese sarebbe pronto a lanciare una nuova BEV con batteria a stato solido capace di ricaricarsi in 10 minuti già il prossimo anno. Toyota sta lavorando al progetto dal 2017, l’idea originaria era di vendere veicoli elettrici con batterie a stato solido già all’inizio degli “anni 2020” e la società potrebbe essere perfettamente in linea con i tempi preventivati.

Sempre secondo le notizie trapelate, la batteria a stato solido di Toyota sarebbe in grado di offrire fino a 500 km con una carica, come anticipato però il vero punto forte sarebbe la possibilità di ricaricarla completamente in appena 10 minuti.

“La tecnologia può risolvere molti dei problemi riscontrati con le batterie al litio attuali, dal range ai tempi di ricarica, clamorosamente ridotti. Toyota vuole essere la prima grande azienda a lanciare un prodotto simile” afferma il report. Non vediamo l’ora di saperne di più...