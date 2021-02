Toyota pronta a lanciare due auto elettriche a batteria nel 2021

Dopo aver dominato il settore ibrido per anni, portando sul mercato alcune delle migliori auto Full Hybrid di sempre, Toyota entra ora a gamba tesa nel settore delle auto elettriche al 100%, alimentate a batteria.

La notizia è di quelle “da terremoto”, poiché avere presto due nuove BEV Toyota è alquanto elettrizzante, da europei però dobbiamo aspettare notizie migliori: per il momento il lancio sembra previsto solo in territorio USA. A confermare l’arrivo dei due modelli a zero emissioni è stato in ogni caso Bob Carter, executive VP delle vendite di Toyota Motor Nord America, che ha detto: “Continuiamo a essere leader di quell’elettrificazione che noi stessi abbiamo iniziato come pionieri, lanciando la Prius ormai 25 anni fa. I nuovi prodotti elettrici di Toyota offriranno ai clienti diverse opzioni, diverse motorizzazioni, così che possano avere sempre il meglio per le loro esigenze”.

Non sappiamo purtroppo nello specifico quali modelli saranno elettrificati al 100%, di sicuro però uno dei due sarà un SUV. Sarà interessante capire anche se la compagnia giapponese renderà a batteria due modelli già esistenti oppure presenterà una famiglia inedita di veicoli - un po’ come ha fatto Volkswagen con la sua gamma ID. Non resta che aspettare impazienti, il brand dovrebbe svelare le nuove BEV entro la fine di quest’anno.