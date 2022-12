Toyota pronta a lanciare cinque auto elettriche bZ in Europa entro il 2026

Ha provato a portare acqua al suo mulino (ovvero a spingere la tecnologia Full Hybrid al posto di quella Full Electric) fino all'ultimo secondo utile, lo scorso anno di questi tempi però si è arresa all'evidenza Toyota ha annunciato al mondo 15 nuovi veicoli elettrici. Cinque di questi arriveranno in Europa entro il 2026.

A oggi Toyota ha una sola vettura elettrica a listino, la celebre bZ4X, sorella gemella della Subaru Solterra che abbiamo provato anche fuoristrada. Entro il 2026 però arriveranno altri 5 modelli totalmente elettrici, sempre della famiglia bZ. Il primo EV di questi cinque sarà una vettura compatta, il cui debutto è atteso già nel 2023 - come ha confermato Matt Harrison di Toyota Motor Europe ad Automotive News Europe.

Alcune voci di corridoio confermano le dimensioni contenute della vettura, allo stesso tempo però la definiscono un piccolo SUV, una versione riadattata del Toyota bZ Small Crossover Concept mostrato a Tokyo qualche anno fa. Toyota dunque starebbe spingendo sui SUV di ogni dimensione e grado, visto che almeno altri tre EV saranno o SUV o crossover nella famiglia bZ (anche se non tutti usciranno entro il 2026).

Oltre al SUV compatto dunque dovremmo avere un altro EV chiamato bZ3X in arrivo entro il 2025 (non la bZ3 lanciata in Cina), mentre le tre restanti vetture in arrivo in Europa entro il 2026 dovrebbero includere anche un SUV di grandi dimensioni e un pick-up elettrico, siamo però nel campo delle speculazioni. Di certo sappiamo solo questo: nessuna di queste vetture elettriche sarà costruita in Europa. Nel frattempo Toyota sta anche trasformando l'Hilux in un pick-up a idrogeno.