Toyota produce e vende un numero record di auto nel 2023, ma solo l'1% è elettrico

Toyota sta registrando numeri record nel corso di questo 2023 che si appresta lentamente a chiudersi, ma un dato salta senza dubbio all'occhio, al di là della vendita e della produzione dei veicoli: la bassissima percentuale di auto elettriche prodotte e vendute.

Sulla vicenda è in atto da tempo una controversa con l'ex storico CEO, attuale presidente del marchio, Akio Toyoda, che è stato silurato per lo scarso interesse verso l'elettrico a gennaio del 2023.

Un allontanamento in qualche modo ingiusto secondo lo stesso che proprio la scorsa settimana ha gongolato vedendo i dati delle auto elettriche in rilento: 'Io ve l'avevo detto'. Di fatto al momento Toyota sta andando alla grande senza bisogno del green, e i numeri lo confermano ampiamente.

Nei primi 9 mesi dell'anno in corso, quindi dall'uno gennaio al 30 settembre, sono stati venduti quasi 8,27 milioni di veicoli (compresi Lexus, Dahiatsu e Hino). Nel periodo aprile-settembre i 4 marchi hanno venduto in totale 5.596.183 automobili, l’8,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, e di queste, 5.172.387 erano Toyota o Lexus, il 9,1% in più rispetto al 2022.

Dahiatsu è cresciuta invece dell'1,7 per cento da aprile a settembre, mentre la produzione totale di Toyota Motor Corporation è stata di quasi 5,9 milioni di automobili (sempre da aprile a settembre), in crescita di 10,1 punti percentuali, un nuovo record.

In merito alle vetture vendute nei primi 9 mesi dell'anno, la crescita è stata del 6,5 per cento rispetto al 2022, un dato ottimo anche se non è un vero e proprio record. Quante sono state le auto elettriche vendute da Toyota e Lexus? Solo 76.457 nel periodo gennaio-settembre, l'1 per cento di tutte le auto commercializzate dai due marchi.

Le auto ibride sono state invece 2,48 milioni (il 32 per cento), mentre le auto a idrogeno (la Toyota Mirai, reduce da un flop) sono state solo 3.456.