La nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid scatta più della Ferrari 308 di Magnum P.I.

Toyota ha da pochi giorni annunciato la nuova Prius Plug-in Hybrid da 220 CV, una vettura che promette prestazioni in accelerazione davvero eccezionali, persino migliori della vecchia Toyota GT 86.

La versione con trazione anteriore FWD riesce a percorrere lo 0-100 km/h in 7,2 secondi, mentre quella AWD a trazione integrale riesce a limare di due decimi il tempo grazie all'utilizzo di un motore elettrico anche nella parte posteriore. La nuova generazione di Toyota Prius sembra un netto stacco col passato in termini di prestazioni, l'intero sistema Plug-in Hybrid riesce a produrre 220 CV rispetto ai 122 dell'attuale generazione.

L'aumento di prestazioni lo si deve anche alle nuove batterie agli ioni di litio che riescono a dare il 15% in più di potenza rispetto a quelle montate nella vecchia generazione, con chimica nichel-metallo idruro. Il nuovo pacco batterie porta in dote un’autonomia migliorata di più del 50%, con Toyota che ha rivisto anche la parte aerodinamica, abbassando la vettura e allungandola leggermente, per renderla più filante. Tra gli optional poi troviamo per la prima volta la possibilità di avere dei pannelli solari.

Tornando al tempo fatto segnare nello 0-100 km/h bisogna comunque osservare che la nuova GR 86 riesce a staccare la Prius (in Europa la GR86 sarà in vendita solo due anni), dato che completa lo sparo in 6,1 secondi. Il risultato ottenuto dalla Prius rimane in ogni caso notevole, dato che equivarrebbe a battere la Ferrari 308 di Magnum P.I. che impiegava 7,6 secondi per lo scatto 0-100. Bisogna comunque tenere a mente che la Prius non è assolutamente una Performance Car e questi risultati fanno più che altro intuire quanto poteva essere lenta la vecchia GT 86, che aveva come neo proprio la sua ridotta potenza.

La nuova Prius arriverà nella prima metà del 2023, il cambio di design e i miglioramenti apportati alla meccanica basteranno per farla tornare in cima alle vendite?