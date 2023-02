La nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid si può preordinare online: ecco come fare

Chiunque volesse acquistare la nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid potrà prenotarla direttamente dal sito ufficiale della casa automobilistica giapponese. Si tratta di un metodo senza dubbio agevole per i clienti per effettuare il pre-order, e che permette tra l'altro di ottenere degli interessanti vantaggi.

Per preordinare la Prius basterà recarsi sul sito ufficiale di Toyota dopo di che bisognerà semplicemente seguire le istruzioni. Chiunque effettuerà la prenotazione avrà la priorità sulle consegne, ed inoltre, incluso nel prezzo finale di vendita ci sarà un voucher di Enel X da 1.385 kWh che sarà valido per 12 mesi e che sarà pari a 100 ricariche complete della vettura: sicuramente un vantaggio non indifferente. La fase di pre-order avrà però una finestra limitata, visto che si chiuderà il prossimo 18 aprile 2023.

Una volta che avrete fatto l'accesso alla pagina di Toyota dedicata, dovrete selezionare il colore del modello, grigio o giallo, quindi registrarsi e pagare una caparra da 250 euro. Toyota fa comunque sapere che il colore non è vincolante visto che, una volta che gli ordini saranno ufficialmente partiti, il cliente potrà decidere quale tonalità scegliere fra quelle proposte. Inoltre, qualora doveste ripensarci dopo il pre-order, Toyota restituirà i 250 euro di caparra senza alcun problema.

Per quanto riguarda gli allestimenti, al momento è presente solo il Lounge, un pacchetto con cerchi in lega da 19 pollici, fari full LED, sedili riscaldabili, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3 pollici, nonché Toyota T-Mate con l'ultimo Toyota Safety Sense. La nuova Toyota Prius è proposta in versione Plug-in, con un motore benzina da 2.0 litri da 148 cavalli, unito ad un propulsore elettrico da 160 cavalli e una batteria da 13,6 kWh che permette una percorrenza in full electric di 69 km.

La nuova Prius sarà disponibile in consegna da luglio e siamo certi che lo storico modello giapponese, aumenterà ulteriormente le vetture piazzate sul mercato da Toyota, primo costruttore al mondo del 2022 con 10.5 milioni di auto vendute. C'è comunque curiosità dagli addetti ai lavori nel capire come sarà il futuro prossimo di Toyota, che recentemente ha scaricato il boss Toyoda per i troppi dubbi sull'elettrico.