Toyota Prius colpita da un fulmine: autista al sicuro, ma macchina fritta!

Abbiamo già visto in passato cosa succede quando un fulmine colpisce un’auto, ma rimane sempre uno spettacolo interessante da vedere ripreso in video. Grazie al cacciatore di tempeste e YouTuber More Pi abbiamo la possibilità di vedere una Toyota Prius colpita da un fulmine: il risultato, ovviamente, è una macchina fritta.

Il video caricato a metà aprile da More Pi ha fatto il giro del web anche negli scorsi giorni, e per un buon motivo: non si vede così spesso una vettura colpita in pieno da un fulmine, e capire l’effetto di ciò è d’interesse di molti spettatori.

Ebbene, la clip inizia direttamente dall'interno della Prius di More Pi, il quale sta registrando una forte tempesta di vento come suo solito. Mentre sta manovrando la Toyota a bassa velocità, si vede un lampo all’esterno e si sente un forte botto istantaneo; osservando l’interno della macchina, però, si nota subito che essa si è spenta di colpo. More Pi non capisce cosa sta succedendo per qualche secondo, fino a quando non scende dall’automobile e inizia a fare due più due.

Il suo collega Chris Riske ha quindi controllato la sua telecamera e dal feed registrato si vede chiaramente il fulmine colpire l’antenna e trasformarla in una palla di fuoco. Dopodiché, veniamo portati all’interno della Prius ancora una volta per vedere il feed della fotocamera che stava riprendendo la tempesta: si vede chiaramente, anche in questo caso, un problema tecnico momentaneo. Al contempo, un’altra telecamera ha smesso di registrare video ma ha continuato a ricevere l’audio.

Nella descrizione di YouTube More Pi ha confermato che la Prius è “fritta”: è stato necessario sostituire l’ICU per diagnosticare il problema, e altre tre centraline vanno sostituite. È molto probabile, dunque, che dati i costi gli convenga acquistare un’auto nuova!