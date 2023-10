Toyota Prius, arriva la versione GRMN: ibrida plug-in con motore da 300 CV

La Toyota Prius GRMN dovrebbe offrire una serie di miglioramenti rispetto al modello di serie. Una delle principali novità sarà il sistema ibrido plug-in da 2.0 litri modificato, che dovrebbe produrre oltre 300 CV. Un notevole aumento di potenza rispetto ai 220 CV del modello di serie e garantirebbe prestazioni più dinamiche.

Il badge GRMN è sinonimo di prestazioni di alto livello nella gamma Toyota Gazoo Racing, quindi è probabile che questa Prius ad alte prestazioni offra una combinazione di potenza, maneggevolezza e tecnologia ibrida avanzata. Le modifiche alle sospensioni mirano a offrire una manovrabilità più precisa, rendendo la vettura più agile e reattiva sulla strada. Un sistema frenante più robusto sarà essenziale per gestire la maggiore potenza generata dalla versione ibrida plug-in potenziata (la versione base della nuova Toyota Prius Hybrid è già preordinabile).

Inoltre, l'aumento della rigidità della piattaforma TNGA (Toyota New Global Architecture) è un obiettivo importante, poiché una piattaforma più rigida può migliorare la stabilità, la maneggevolezza e la qualità della guida complessiva. Questo sarà ottenuto attraverso ulteriori saldature a punti e l'uso di nuovi adesivi, che contribuiranno a rendere la struttura della vettura più solida e resistente.

In termini di design, il concept Toyota GR Prius ha fornito un'anteprima delle potenziali caratteristiche estetiche della Prius GRMN. Elementi come paraurti anteriori e posteriori più sportivi, minigonne laterali, un'ala posteriore e ruote di diametro maggiore contribuiranno a enfatizzare le credenziali prestazionali della vettura.

Sebbene non ci sia una data di debutto confermata, sembra che dovremo attendere fino al 2024 per vedere la Prius GRMN in produzione. Nel frattempo, i rendering speculativi elaborati dai colleghi di CarScoop possono fornire un'idea di cosa aspettarsi.

In Giappone sarà disponibile anche una versione super sportiva della Toyota Crown chiamata "Crown Sport". Le linee e le caratteristiche sembrano rivaleggiare con i super suv europei come la Ferrari Purosangue.