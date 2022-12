Sulla Toyota Prius arriva il salva catalizzatore: i ladri staranno alla larga

Toyota Prius, da 20 anni simbolo dell'auto green ed ecologica per eccellenza, ha deciso di introdurre sul modello 2023 una sorta di sistema “anti taccheggio”. Stiamo parlando precisamente di una piastra che la casa automobilistica giapponese ha voluto apporre a protezione del catalizzatore.

Perché vi starete chiedendo voi? Semplicemente perché il furto del catalizzatore negli ultimi anni è risultato sempre più frequente, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa e in Italia. Toyota è al corrente di questa problematica e di conseguenza ha deciso di proteggere i suoi clienti. L'idea è quella di offrire, ma solo come optional, una piastra di alluminio che si chiama Cat Shield ed è prodotta da MillerCat.



Si tratta di una piastra che è prodotta in alluminio di alta qualità, in grado di resistere quindi agli urti quanto alla corrosione. I catalizzatori vengono solitamente rubati in quanto al loro interno si trovano dei metalli preziosi che poi vengono rivenduti a delle cifre importanti. Si tratta di materiali che permettono di effettuare un'azione di filtraggio delle micro particelle inquinanti che vengono prodotte a seguito della combustione del motore. Sono quindi dei 'pezzi' assolutamente fondamentali per fare si che l'auto in questione rispetti le normative anti-inquinamento che negli ultimi anni sono divenute sempre più stringenti.

Si calcola che sul mercato nero un catalizzatore appartenente a una Toyota Prius, recentemente in Europa nella versione 2023, possa fruttare fino a 1.000 dollari, mentre quelli della concorrenza sono venduti a meno in quanto contengono una minor quantità di materiali preziosi, leggasi platino, rodio e palladio. Installando il Cat Shield, in vendita a 140 dollari, si potrà così mettere al sicuro il proprio catalizzatore, tenendo conto che per dei ladri esperti lo si può rimuovere nel giro di pochi secondi: basta infilarsi sotto l'auto, dotarsi di un flessibile per tagliare il tubo di scarico e il gioco è fatto.

Ecco perché, tenendo conto del prezzo, forse sarebbe meglio dotarsi dell'optional prima di ritrovarsi a dover correre ai ripari, spendendo tra l'altro una cifra quasi dieci volte più cara. Ricordiamo che con la nuova gamma Toyota ha annunciato anche una Prius Plug-in Hybrid più scattante di una Ferrari.