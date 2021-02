La Toyota Prius da 40 milioni di euro e altre stranezze causate dai Bitcoin

Tesla ha colto tutti di sorpresa con l'acquisto di 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. A quanto pare l'azienda di Elon Musk accetterà la criptovaluta come metodo di pagamento per le sue elettriche, un rischio sia per l'azienda che per il consumatore.

Pur essendo la prima casa automobilistica che sonda questa possibilità non è una novità, per concessionari e privati, l'acquisto di auto in Bitcoin. Il Bitcoin è valutato, al momento della stesura di questo testo, 39.252 euro. La mossa di Musk ha ovviamente contribuito a far schizzare alle stelle il valore della criptovaluta lanciata nel 2009. C'è chi nel 2013 ha pagato interamente in Bitcon una Toyota Prius usata. Michael Tozoni fu un vero pioniere sborsando ai tempi 1.000 BTC, per un valore di circa 18.000 euro. Il valore attuale? Oltre 39 milioni di euro. Tozoni ai tempi pensò di aver concluso l'affare della vita: aveva comprato i Bitcoin qualche mese prima, quando la valutazione era di circa 8 euro l'uno e acquistò la Prius quando la criptovaluta era salita ad oltre 18 euro. Nel 2019 Tozoni aveva dichiarato di non essersi pentito dell'acquisto, chissà se è dello stesso parere dopo l'impennata degli ultimi tempi.

Ci sono poi casi meno estremi ma altrettanto interessanti, come un utente anonimo di 4chan che acquistò una Lamborghini Gallardo con 216 Bitcoin nel dicembre 2013, vicenda poi confermata dalla testata Daily Dot. Una cifra allora vicina ai 175.000 euro... lo stesso quantitativo di Bitcoin oggi vale 8.492.888 euro.

Il mondo dei Bitcoin e quello di Tesla sono sempre stati vicini. Immaginiamo, con un po' di malizia, gli investitori di Bitcon come nerd appassionati di novità tecnologiche, non è strano quindi che qualcuno abbia acquistato interamente in Bitcoin una Tesla Model S Performance usata. L'acquirente pagò il 4 dicembre 2013, momento di massimo valore della valuta dell'intera annata, 91,4 Bitcoin per la berlina. Oggi la cifra equivale a 3.593.750 euro.

Il Bitcoin è estremamente volatile e il suo valore è soggetto agli umori del mercato, magari in futuro ci sarà chi guarderà con incredulità chi ha acquistato auto in Bitcoin nel 2021, così come noi oggi abbiamo fatto con i coraggiosi pionieri che si sono portati a casa una Prius da 40 milioni di euro.