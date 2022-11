Toyota Prius 2023 ufficiale in Europa: nuova ibrida plug-in da 220 CV

Come anticipato, la Toyota Prius di quinta generazione è arrivata. Questo nuovo veicolo debutta in Europa come ibrido plug-in pronto a fare rinascere la serie dopo sei anni dal debutto del modello che oggi conosciamo. Vediamo tutti i dettagli tecnici condivisi dal marchio giapponese.

In primis, vediamo il design: l’aspetto della nuova Prius è decisamente familiare ma ha elementi che si distaccano palesemente dalla quarta generazione, grazie specialmente a un apice del tetto spostato indietro per conferire all'auto un aspetto più simile a una coupé. Si notano poi l’abbassamento dell’altezza, l’allungamento del passo e l’aumento della larghezza, seppur di pochi millimetri.

Gli interni vedono invece l’adozione di un linguaggio stilistico simile a quello visto nel caso del crossover bZ4X, on un display che sporge dal cruscotto. Il kit infotainment centrale ha un unico controllo fisico, ovvero la manopola nell'angolo in basso a destra dello schermo. Ad accompagnarla è la serie di pulsanti dedicata al controllo di temperatura di sedile e cabina.

Venendo invece alle specifiche tecniche, il gruppo propulsore conta su un V4 da 2,0 litri per 220 cavalli, ovvero 99 CV in più rispetto al motore da 1,8 litri con assistenza elettrica della Prius attuale. La quinta generazione gode poi di una batteria da 13,6 kWh, contro gli 8,8 del modello precedente: così facendo, l’autonomia dovrebbe aumentare del 50% per un totale di 94,15 chilometri. Non manca però una variante della Prius con pannello solare opzionale sul tetto, di cui Toyota ha parlato ma non nei minimi dettagli.

Non ci sono al momento informazioni sul costo, probabilmente poiché Toyota sta ragionando su come alzare i prezzi in Europa.