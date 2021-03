Toyota: ecco i primi dettagli su un nuovo modello elettrico

Toyota ha appena pubblicato la prima immagine inerente un nuovo modello completamente elettrico. Per ora il progetto è stato denominato "X Prolouge", e la presentazione ufficiale avverrà nel corso della prossima settimana.

Il produttore giapponese, nonostante i grossi investimenti già attuati e quelli pianificati per il prossimo futuro, non ha ancora commercializzato un veicolo completamente elettrico al di fuori del mercato cinese. Le cose però sono destinate a cambiare in maniera veloce e radicale, e potremo toccarne con mano gli effetti in breve tempo.

L'anno scorso il CEO del marchio Akio Toyoda aveva ribadito di ritenere le auto a batteria essenzialmente inutili, soprattutto per produzioni in larga scala, ma nonostante ciò il sentiero verso l'elettrificazione massiccia appare ora inevitabile.

Alcune ore fa Toyota, nel pubblicare il piccolo teaser rappresentato dall'immagine in fondo alla pagina, ha condiviso giorno e ora del reveal al pubblico:"Quest'oggi Toyota fornisce il primo dettaglio sull'imminente X Prologue. Per favore unitevi a tramite www.x-prologue.com il prossimo mercoledì 17 marzo alle 10:00 CET per assistere al reveal completo."

Il marchio automotive della prefettura di Aichi non vede l'ora di poter condividere informazioni approfondite sul suo nuovo modello e, tra meno di sette giorni, anche gli appassionati del brand avranno pane per i loro denti.

Purtroppo ad oggi non abbiamo specifiche tecniche da comunicare in merito al veicolo, per cui non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale. Prima di lasciarvi vogliamo però rimandarvi alle ultime voci di corridoio su Toyota, le quali parlano di ben due modelli completamente elettrici in arrivo nel corso dell'anno corrente. Per un futuro un po' più lontano invece l'avvento delle batterie allo stato solido dovrebbe rivoluzionare il mercato: Toyota stessa potrebbe presto aprire il sipario su una tecnologia proprietaria in fase di sviluppo.