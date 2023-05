Toyota ha presentato la Mirai Sport Concept a idrogeno alla Fuji 24 Hours

Con l'elettricità, i tempi si fanno costantemente più duri per gli appassionati delle alte prestazioni, che ripongono tutte le loro speranze negli e-fuel e nell'idrogeno (gli e-fuel si potranno usare dopo il 2035). In particolare diverse soddisfazioni potrebbero arrivare da Toyota, che ha mostrato il concept di una Mirai "Performance".

Per essere precisi, il modello è stato chiamato Mirai Sport Concept e all'apparenza non ha praticamente nulla di un qualsivoglia "bombardone" targato Gazoo Racing. Il suo aspetto equivale a un'elegante berlina con qualche dettaglio più sportiveggiante, un po' come potrebbe essere una Tesla Model 3 Performance. La griglia anteriore risulta più aggressiva della Mirai standard, inoltre al posteriore trova posto un piccolo spoiler; per finire il colore grigio sembra ripreso dalla recente Toyota GR Corolla.

Dando un rapido sguardo alla scheda tecnica, notiziamo come la vettura offra cerchi in lega da 21 pollici con gomme Michelin Pilot Sport S 245/40R21; cerchi che in combo con l'assetto ribassato di 20 mm danno un aspetto parecchio sportivo alla vettura. Certo secondo quanto detto nel video presente in pagina questo look più aggressivo non è stato combinato con una potenza di output superiore, almeno per ora: ricordiamo che la Mirai standard offre un motore elettrico da 136 kW/182 CV con 300 Nm di coppia. Grazie alle Fuel Cell l'autonomia può arrivare a 647 km con un solo pieno. Toyota in ogni caso non ha diffuso alcun piano in merito alla commercializzazione di questa Mirai Sport Concept.

Ricordiamo che Toyota ha più volte accarezzato il sogno di creare una vettura a idrogeno ad alte prestazioni. Questa Mirai è ovviamente alimentata da celle di combustibile e mossa da un motore elettrico, in ambito motorsport però il marchio giapponese ha sviluppato anche motori termici capaci di funzionare a idrogeno, con zero emissioni alla marmitta, ma si tratta di "un altro campionato" rispetto a questa Mirai.