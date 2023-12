Toyota presenta una Yaris GR con cambio automatico: sacrilegio? I giapponesi pensano di no

Dopo avervi mostrato la versione WRC della nuova Toyota Yaris GR, ecco che dalle parti del sol levante esce fuori quella che sarà la prima vera sportiva della gamma con cambio automatico.

Questa nuova soluzione sarà presentata al Tokyo Auto Salon del prossimo anno. La nuova Toyota Yaris GR beneficerà di una nuova trasmissione a otto velocità chiamata GR-DAT, o "Direct Auto Transmission". Questa trasmissione è già stata più volte elogiata dal presidente di Toyota, Akio Toyoda, come un "punto di svolta" in quanto promette un'esperienza di guida davvero coinvolgente.

La trasmissione GR-DAT è stata testata su un prototipo di auto da corsa GR Yaris e sarà installata su un modello di produzione (si pensa limitato) chiamato GR Yaris RZ-H. Occhi aperti dunque dal 12 al 14 gennaio, dove Toyota annuncerà al mondo questa particolare versione della sua Hot Hatch.

Toyota attualmente pare possa attraversare un momento delicato per via di un'indagine su uno dei suoi gruppi collegati, Daihatsu, che (a suo tempo) avrebbe installato degli air bag diversi da quelli dichiarati in sede di crash test.

Nonostante tutto, Toyota continua a correre dal momento che le vendite sono raddoppiate nel mese di novembre. Per quanto l'elettrico costituisca una piccola parte del fatturato del gruppo giapponese, l'ibrido continua a crescere.