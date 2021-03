Toyota presenta il progetto X Prologue: evento internazionale il 17 marzo

Il prossimo 17 marzo 2021 sarà un giorno importante per Toyota. Vi chiedete giustamente perché e questo è il motivo: il marchio giapponese svelerà al mondo un nuovo modello (o una nuova gamma) totalmente elettrico.

A dirlo è stata proprio Toyota in via ufficiale, rilasciando alla stampa anche un’immagine teaser. Il progetto prende il nome di X Prologue, non sappiamo però se sarà questo il nome effettivo del modello - il nome “prologue” potrebbe indicare sia una nuova gamma, sia il primo modello di una nuova linea. A pochi giorni da questo misterioso lancio, le informazioni in nostro possesso sono quasi nulle, si tratterà in ogni caso di un “concept”, non di un modello fatto e finito, pronto per la commercializzazione.

È probabile che Toyota voglia mettere “le mani avanti” rispetto ai progetti futuri di mobilità elettrica, possiamo dunque immaginare il veicolo come una sorta di Progetto Trinity per Volkswagen, una vettura “demo” per anticipare le novità tecnologiche attualmente in sviluppo (a tal proposito, proprio Volkswagen ha annunciato un Power Day).

Bisognerà anche capire dove questo misterioso X Prologue (o la relativa gamma) verrà commercializzato, anche se da europei non dovremmo avere problemi. Il lancio è stato infatti sponsorizzato solo dai siti media Toyota del vecchio continente, è negli Stati Uniti che il lancio è in forse - questo dettaglio però ci interessa relativamente. Per seguire l’evento vi basta andare sul sito dedicato, che ora mostra un vistoso countdown.