Toyota presenta la nuova GR86 e omaggia la AE86 con una Limited Edition

Dalla presentazione della leggendaria AE86 sono passati 40 anni esatti e Toyota ha ben pensato di omaggiare il modello lanciando una nuova GR86 migliorata più una variante speciale a tiratura limitata.

Il team di TOYOTA GAZOO Racing ha migliorato ulteriormente la GR86, aumentando sia l’efficacia dei dispositivi di sicurezza che le prestazioni. Gli ordini inizieranno in Giappone già oggi 22 settembre, con la commercializzazione che avrà invece inizio l’1 novembre. In omaggio alla AE86 inoltre è stata presentata la speciale versione 40th Anniversary Limited, disponibile solo in un numero limitato di unità e per un brevissimo periodo di tempo. Questa variante si basa sulla versione RZ e vanta badge e loghi distintivi, oltre a una colorazione esterna bianca o rossa.

Il cambio proposto di serie è completamente manuale, il volante è multifunzione, inoltre a bordo troviamo il monitoraggio dell’angolo cieco (di serie sull’allestimento RZ, opzionale su SZ). Toyota ha migliorato anche la stabilità generale e le prestazioni grazie all’ottimizzazione del controllo VSC. Gli appassionati più incalliti possono anche scegliere degli ottimi freni a disco ventilati a firma Brembo, disponibili come optional dal grado SZ in su.

Come purtroppo avrete già intuito, la nuova GR86 resterà esclusiva del Giappone, venduta a un prezzo di partenza di 2.916.000 yen (poco più di 18.000 euro al cambio, sigh!). Il modello speciale in edizione limitata verrà inoltre venduto con la classica “lotteria” Toyota (anche la Corolla GR era stata venduta tramite lotteria): solo 200 unità in vendita dal 25 settembre al 9 ottobre 2023 a un prezzo di 3.822.000 yen con cambio manuale (al cambio diretto poco più di 24.000 euro), e a 3.920.000 yen con cambio automatico.